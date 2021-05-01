Demet Akalın, tepki çeken paylaşımının ardından özür diledi

Demet Akalın, pandemi tedbirleri kapsamında verilen 17 günlük kapanma öncesi televizyon programından yaptığı bir açıklamayla herkesin tepkisini topladı.

Demet Akalın, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili, "Kimse 'param yok' demesin. Vallahi herkesin Bodrum'da evi var" dedi. Akalın, daha sonra sosyal medyada çok konuşulan sözleriyle ilgili özür diledi.

DEMET AKALIN: "2 MİLYON KİŞİ TATİLDE"

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikâyet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuştu.

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, "Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" dedi.





