MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın, tepki çeken paylaşımının ardından özür diledi

Demet Akalın, tepki çeken paylaşımının ardından özür diledi

01.05.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, kapanma öncesi İstanbul’dan başka illere gidenlere "Kimse 'param yok' demesin. Vallahi herkesin Bodrum'da evi var" dedi. Demet Akalın, daha sonra sosyal medyada çok konuşulan sözleriyle ilgili özür diledi.

Demet Akalın, tepki çeken paylaşımının ardından özür diledi

Demet Akalın, pandemi tedbirleri kapsamında verilen 17 günlük kapanma öncesi televizyon programından yaptığı bir açıklamayla herkesin tepkisini topladı.

Demet Akalın, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili, "Kimse 'param yok' demesin. Vallahi herkesin Bodrum'da evi var" dedi. Akalın, daha sonra sosyal medyada çok konuşulan sözleriyle ilgili özür diledi.

DEMET AKALIN: "2 MİLYON KİŞİ TATİLDE"

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikâyet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde" diye konuştu.

Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki! 'Saatimi sattım'Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki! 'Saatimi sattım'

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" diye konuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, "Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim" dedi.

demet-akalin-dan-tepki-ceken-tam-kapanma-cikisi-14102798_5208_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Hercai biter bitmez yeni işe başladıHercai biter bitmez yeni işe başladı
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi paylaştı: Covid yoğun bakımda sıfır vaka

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi paylaştı: Covid yoğun bakımda sıfır vaka

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Davutoğlu: Erdoğan'dan duyduğum en vahim cümle...

Davutoğlu: Erdoğan'dan duyduğum en vahim cümle...

Bakan Koca: Şu an 6 milyon doz aşımız var

Bakan Koca: Şu an 6 milyon doz aşımız var

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.