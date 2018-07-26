MAGAZİN

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fatih Ürek önceki gece Bodrum Türkbükü'ndeki Sahne İstanbul'da konser verdi. Fatih Ürek'i dinlemeye giden Demet Akalın, trafik kazası geçirdi

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

Seyir halindeyken karşıdan gelen aracın kendisini sıkıştırması sonucu otomobilini bir evin kapısına sürdüğünü belirten şarkıcı Demet Akalın ''Vallahi çok korktum, panik oldum. Hâlâ bacaklarım titriyor. Karşıdan gelen otomobil beni sıkıştırdı. Bir evin kapısına çarpmak zorunda kaldım.'' açıklamasını yaptı.

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''ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN''
Yaşanan kazadan sonra otomobilinin çizilen kapısını muhabirlere gösteren Demet Akalın, ''Böyle bir nazar olabilir mi? Allah beterinden saklasın'' diyerek kazayı nazara yordu.

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demet akalın fatih ürek trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaa demet hanım geçmiş olsun öncelikle. ama sen o kadar varlık içindeyken yarışmadan kazandığın arabayı bağışlamazsan yoksullara çıkar işte biyerinden. aç gözlü olma elindekilerle yetin ??c|'??
hh
yaaa demet hanım öncelikle geçmiş olsun. ama sen yarışmadan kazandığın arabayı yoksullara vermeyip kendin kullanırsan aç gözlülük yaparsan o nazarlar daha çok çıkar senden. elindekilerle yetinmeyi öğren
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