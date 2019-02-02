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Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kastamonu’da düzenlenen Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, vatandaşlarla tokalaştığı sırada eldiven kullandıktan sonra sahneye çıkarken eldivenleri çıkarması dikkatlerden kaçmadı.Kastamonu’da 600 yıllık gelenek haline gelen kızak yarışlarında ünlü sanatçı Demet Akalın sahne aldı.

Kastamonu’da düzenlenen Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, vatandaşlarla tokalaştığı sırada eldiven kullandıktan sonra sahneye çıkarken eldivenleri çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Kastamonu’da 600 yıllık gelenek haline gelen kızak yarışlarında ünlü sanatçı Demet Akalın sahne aldı. Hava sıcaklığının -4’ü gösterdiği 1850 rakımda Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda sahne alan Demet Akalın, 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali’ne damga vurdu. Sahneye çıkan Akalın, performansıyla büyük alkış topladı. Bir süre sonra sahneden inen Akalın, eldivenlerini takarak vatandaşlarla tokalaştı. Vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaşan Akalın, yeniden sahneye çıkarken eldivenlerini çıkararak yardımcısına verdi.

“Ilgaz Dağı’na bayıldım artık buranın fahri hemşehrisi oluyorum”
Konserde Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı çok beğendiğini söyleyen Demet Akalın, “Abi böyle bir şey olamaz. Tutturmuşuz Kartalkaya, Uludağ diye. Şu güzelliğe bakın bir kere, Avrupa gibi duruyor maşallah. Yolda gelirken manzaradan çok etkilendim. Resmen büyülü bir yerdeyiz. Sizler kafayı mı yediniz. Acayip bir yer burası. Bu yüzden artık burasının fahri hemşehrisi oluyorum. Yazmayacağım Uludağ falan artık buraya geleceğim. Kastamonu’nun pastırması da meşhurmuş. Valla bilmiyordum. Evdekiler, benden pastırma da bekliyor. Bende gitmeden sucuk ekmek yeyip öyle yola çıkacağım” diye konuştu.

Akalın’a konseri için teşekkür eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Güzel bir festival havasında, gerçekten Demet Hanım’ın da söylediği gibi ‘Ilgaz, sen Anadolu’nun yüce bir dağısın’ dizelerindeki gibi hep beraber birlikte yaşıyoruz. Çok değerli sanatçımız Demet Hanım’ı da, bugün bizlere burada sunduğu konserden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Ahşabımız, Türkiye’de ileri bir düzeydedir. Ayrıca 2018 yılında Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıdı. Bu unvan nedeniyle de 2018 yılını dolu dolu geçirdik. Kastamonu’yu, bu vesileyle hem Türk dünyasında hem de dünyada, hem de Türkiye’de tanıtma imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

Akalın’a yöresel ürünlerle dolu sepet hediye edildi
Başkan Babaş, Demet Akalın’a Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim etti. Ardından Demet Akalın, birbirinden güzel şarkılarını seslendirmeye devam etti. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan görevliler, konser öncesinde vatandaşlara şapka ve atkı dağıttı.

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