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Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kastamonu'da düzenlenen Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, vatandaşlarla tokalaştığı sırada eldiven kullandıktan sonra sahneye çıkarken eldivenleri çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın, vatandaşla tokalaşırken eldiven taktı

Kastamonu’da 600 yıllık gelenek haline gelen kızak yarışlarında ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Hava sıcaklığının -4’ü gösterdiği 1850 rakımda Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda sahne alan Demet Akalın, 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali’ne damga vurdu.

SAHNEDE ELDİVENSİZ, VATANDAŞLARIN ARASINDA ELDİVENLİ

Sahneye çıkan Akalın, performansıyla büyük alkış topladı. Bir süre sonra sahneden inen Akalın, eldivenlerini takarak vatandaşlarla tokalaştı. Vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaşan Akalın, yeniden sahneye çıkarken eldivenlerini çıkararak yardımcısına verdi.

“BURANIN FAHRİ HEMŞEHRİSİ OLUYORUM”

Konserde Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı çok beğendiğini söyleyen Demet Akalın, “Abi böyle bir şey olamaz. Tutturmuşuz Kartalkaya, Uludağ diye. Şu güzelliğe bakın bir kere, Avrupa gibi duruyor maşallah. Yolda gelirken manzaradan çok etkilendim. Resmen büyülü bir yerdeyiz. Sizler kafayı mı yediniz. Acayip bir yer burası. Bu yüzden artık burasının fahri hemşehrisi oluyorum”dedi.

[(İHA)

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