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Demet Akalın ve Alişan canlı yayında hesaplaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Okan Kurt ile boşanmasıyla gündemde olan Demet Akalın küs olduğu Alişan'a zeytin dalı mı uzattı? Canlı yayında hesaplaşan iki ünlü isim barıştı mı?

Demet Akalın ve Alişan canlı yayında hesaplaştı

Bir dönem aralarından su sızmayan 2012 yılında ise birbirlerine küsen Alişan ile Demet Akalın, buzları canlı yayına eritti.

Teve 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor" diye cevap verdi.

EMOJİLERLE ZEYTİN DALI

Demet Akalın'dan Alişan'a yanıt gecikmedi. Program sunucusu Gülşen Yüksel Salt'a mesaj atan Demet Akalın şunları söyledi:

"'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral Tv müzik ödüllerinde ben "en iyi kadın popçu" ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..."

Mesajının sonuna çiçek ve kalp emojileri ekleyen Demet Akalın, barışın sinyallerini verdi. Alişan da tepkisiz kalmadı ve yayında bulunan sunuculara emoji gönderdi. İki sunucu ise bu durumu "hesaplaştılar ve barıştılar" olarak duyurdu.

DEMET AKALIN VE ALİŞAN NEDEN KÜSTÜ?

Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmıştı.

Demet Akalın da ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' karşılığını vermişti.

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