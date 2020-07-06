MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın ve Alişan hangi kanalda program yapacak? Instagram'dan duyurdular

Demet Akalın ve Alişan hangi kanalda program yapacak? Instagram'dan duyurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Magazin dünyasının iki ünlü dostu Alişan ve Demet Akalın, birlikte televizyon programı yapacak.

Demet Akalın ve Alişan hangi kanalda program yapacak? Instagram'dan duyurdular

Demet Akalın ile 6 yıllık bir küslüğün ardından barışan Alişan birlikte televizyon programı yapacak.

Yeni sezon için Star TV ile anlaşan ikili, bugün buluştukları kanal binasında sevenlerine müjdeyi verdi.

Demet Akalın ve Alişan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan programda alanında ünlü konukları stüdyoda ağırlayacak, magazin gündemini belirleyen başlıkları ele alacak, izleyenlere pratik ve ekonomik lezzetler sunacak.

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği program hafta içi her gün canlı yayında Star TV'de olacak.

demem

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
Kanser tedavisi gören Uğur'dan yeni haberKanser tedavisi gören Uğur'dan yeni haber
MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü

Ünlü oyuncu koronavirüse yenik düştü

Fatih Terim'den flaş açıklama! 'Affetsinler..'

Fatih Terim'den flaş açıklama! 'Affetsinler..'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hiç Alişandan başka erkek kalmadimi ülkede
Ülkenin yüzkaraları...
ya bu alişan nın görünüşü bile ofsayt başkası yokmu ya adam da ne ses ne bir yetenek ne de bir çekicilik var sokaktan bi adam koyun onun yerine daha iyi olur bence
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

Tatile çıkan Emina Jahovic bikinili pozunu paylaştı

Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

Kanser tedavisi gören Uğur'dan yeni haber

Gamze Özçelik’ten Rize Çıkartması! Yaylaların Yolunu Tuttu

Gamze Özçelik, “Sanırım Öldüm, Cennette Uyandım”

Yeni gelişme! Ozan Güven’in evindeki güvenlik kamera görüntüleri silinmiş

Yeni gelişme! Ozan Güven’in evindeki güvenlik kamera görüntüleri silinmiş

Bergüzar Korel doğum sonrası kilolarını paylaştı! Destek yağdı...

Doğum sonrası kilolarını paylaştı! Destek yağdı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.