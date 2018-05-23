Demet Akalın ve Hande Yener'in 'Yıldız' savaşları!

Hürriyet'in haberine göre, en büyük kriz kapak tasarımı sürecinde yaşandı. İçinde ikişer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları 'yıldız' şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama kimse isminin yerinden memnun olmadı. ''Benim ismim neden küçük'', ''Onunla beni nasıl yan yana yazarsınız'' gibi şikayet telefonları susmadı. Albümün yapımcısı Cafer Özdemir, tasarımı 11 kez revize ettirdi.

'AYNI CD'DE OLMAYALIM'

Yıllardır süren Demet Akalın-Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da ''Aynı CD'de olmayalım'' isteği geldi. Alfabetik sıralama formülü bu krizi de ortadan kaldırdı. Demet Akalın, Volume 1'in ilk CD'sinde, Hande Yener Volume 2'nin ilk CD'sinde yer aldı.

'ARANJÖRÜMÜ İSTERİM'

Albümdeki şarkıların büyük çoğunluğunu Selim Çaldıran aranje etti. Bazı yorumcular çalıştıkları aranjörlerle ilerlemek istedi. Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la, Ece Seçkin Ozan Doğulu'yla çalışınca, istekleri geri çevrilen bazı isimler kazan kaldırdı.