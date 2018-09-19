Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin dedikodulara son verdi

6 yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkarmıştı.

KÜSLÜK UZUN SÜRMEDİ

Bunların arasında en dikkat çeken isimler ise Fatih Ürek ve Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin olmuştu.

Ancak Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi.

Geçenlerde Fatih Ürek'le buluşan Demet Akalın bugün de Özlem Ada Şahin ile görüştü.

İkili, tekrar birbirini takibe aldı.

