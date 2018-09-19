MAGAZİN

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin dedikodulara son verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i takipten çıkarttığı iddia edilen Demet Akalın, bugün Berkay, Özlem Ada Şahin ve Kerimcan Durmaz ile buluştu

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin dedikodulara son verdi

6 yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkarmıştı.

KÜSLÜK UZUN SÜRMEDİ

Bunların arasında en dikkat çeken isimler ise Fatih Ürek ve Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin olmuştu.

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Ancak Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi.

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Geçenlerde Fatih Ürek'le buluşan Demet Akalın bugün de Özlem Ada Şahin ile görüştü.

İkili, tekrar birbirini takibe aldı.

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kerimcan durmaz özlem ada sahin demet akalın Okan Kurt

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