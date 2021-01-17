MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın virüsü hemen unuttu! 'Devletimiz kayak merkezleri için...'

Demet Akalın virüsü hemen unuttu! 'Devletimiz kayak merkezleri için...'

17.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demet Akalın virüsü hemen unuttu! 'Devletimiz kayak merkezleri için...'

Kayak merkezleri için izin çıkınca Demet Akalın koronavirüsü unuttu. Akalın ve ailesi soluğu kayak merkezinde aldı.

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Uludağ’da kayak sezonunu açtı. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen kayak merkezine gitme izni verilmesi Akalın'ı mutlu etti. Koronavirüsten her fırsatta çok korktuğunu söyleyen Akalın kayak merkezini duyunca korkusunu unuttu.

tkkt

Akalın yaptığı paylaşımlara "Devletimiz kayak merkezleri için özel izin çıkardığını açıklayınca biz de yararlanalım dedik" yorumunda bulundu. Akalın kendisine gelen tepkilere ise "3 gün önce kar otellerin hepsine izin çıktı! Madem meraklısın bu işlere önce oku" diyerek tepki gösterdi.

Er3DYscW4AA_9bm
Demet Akalın gittiği Uludağ'dan bol bol paylaşım yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!
14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

Kadıköy’de korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy’de korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Bakan Koca paylaştı: Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

Bakan Koca paylaştı: Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Diğer Haberler

Gülşen Bubikoğlu son pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'dan Ezgi Mola yorumu

Ezgi Mola yorumu olay oldu! 'Türkan Şoray’ı hatırlatan...'

MasterChef Güzide yeni evini gezdirip satacağını duyurdu! 'Çok üzgünüm ama ev bizim'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu! Proje yağıyor

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

Usta besteciden kötü haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.