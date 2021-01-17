Demet Akalın virüsü hemen unuttu! 'Devletimiz kayak merkezleri için...'

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Uludağ’da kayak sezonunu açtı. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen kayak merkezine gitme izni verilmesi Akalın'ı mutlu etti. Koronavirüsten her fırsatta çok korktuğunu söyleyen Akalın kayak merkezini duyunca korkusunu unuttu.

Akalın yaptığı paylaşımlara "Devletimiz kayak merkezleri için özel izin çıkardığını açıklayınca biz de yararlanalım dedik" yorumunda bulundu. Akalın kendisine gelen tepkilere ise "3 gün önce kar otellerin hepsine izin çıktı! Madem meraklısın bu işlere önce oku" diyerek tepki gösterdi.



Demet Akalın gittiği Uludağ'dan bol bol paylaşım yaptı.

