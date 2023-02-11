Demet Akalın yardım kolileyen Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'

Demet Akalın, deprem felaketinin ilk anlarında sessizliğe gömülen Serenay Sarıkaya'nın yardım kolilediği görüntüleri samimi bulmadı.
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Serenay Sarıkaya'nın depremin ilk 2 günü sessizliğini koruması, hayranları ve bazı meslektaşları tarafından hoş karşılanmamıştı. Yeşim Salkım, Serenay Sarıkaya'ya ''Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin?'' diyerek tepki göstermişti.
Günler sonra suskunluğunu bozan Serenay Sarıkaya, ''Acı büyük olunca öfke de büyük oluyor. Anlıyorum'' sözleriyle yaşanan felaket karşısında çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Dün Yenikapı'daki Deprem Yardım Merkezi'nde görüntülenen Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın eleştirilerinden kaçamadı. Akalın, ünlü oyuncuya ''Çok erken oldu ya! Fönü de güzel Allah'tan. Bu kızdan bu kadar soğuyacağımı söyleseler inanmazdım...'' ifadelerini kullandı.