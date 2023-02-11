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Demet Akalın yardım kolileyen Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'

11.02.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde yardım kampanyalarına hız kesmeden devam eden Demet Akalın, facianın ilk günlerinde sessiz kalan Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı.

Demet Akalın yardım kolileyen Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'

Demet Akalın, deprem felaketinin ilk anlarında sessizliğe gömülen Serenay Sarıkaya'nın yardım kolilediği görüntüleri samimi bulmadı.

''BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL MİSİN?''

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Serenay Sarıkaya'nın depremin ilk 2 günü sessizliğini koruması, hayranları ve bazı meslektaşları tarafından hoş karşılanmamıştı. Yeşim Salkım, Serenay Sarıkaya'ya ''Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin?'' diyerek tepki göstermişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Günler sonra suskunluğunu bozan Serenay Sarıkaya, ''Acı büyük olunca öfke de büyük oluyor. Anlıyorum'' sözleriyle yaşanan felaket karşısında çok üzgün olduğunu dile getirdi.

DEMET AKALIN TOPA TUTTU

Dün Yenikapı'daki Deprem Yardım Merkezi'nde görüntülenen Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın eleştirilerinden kaçamadı. Akalın, ünlü oyuncuya ''Çok erken oldu ya! Fönü de güzel Allah'tan. Bu kızdan bu kadar soğuyacağımı söyleseler inanmazdım...'' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın yardım kolileyen Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'

Demet Akalın yardım kolileyen Serenay Sarıkaya'yı yerden yere vurdu! 'Bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi...'


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