HABER

Demet Akalın'dan Ilgaz Dağı'nda konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 18:42 | Son Güncelleme

Demet Akalın'dan Ilgaz Dağı'nda konser

Kastamonu'da düzenlenen 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları kapsamında şarkıcı Demet Akalın, konser verdi.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışların tamamlanmasının ardından sahne alan Akalın, performansıyla beğeni topladı.

Demet Akalın, sıfırın altında dört derece sıcaklıkta "Türkan", "Koltuk", "Çalkala" ve "Nazar" başta olmak üzere çok sayıda şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Akalın, Ilgaz'ı çok beğendiğini belirterek, "Ilgaz çok güzel bir kayak merkezi. Hep Kartalkaya, Uludağ diyoruz. Yolda gelirken manzaradan çok etkilendim. Adeta büyülü bir yerdeyiz. Bu yüzden artık buranın fahri hemşehrisi oluyorum. Artık buraya geleceğim." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Akalın'a Ilgaz'a geldiği için teşekkür etti.

Kastamonu'nun turizm kenti olduğunu belirten Babaş, "Doğa turizminden deniz turizmine, kültür turizminden inanç turizmine kadar Kastamonu çok sayıda değeri barındırıyor. Herkesi bu kadim şehre bekliyoruz." diye konuştu.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...
Bakan Kurum: Hedefimiz kişi başı poşet kullanımını 40'a düşürmek (2)Bakan Kurum: Hedefimiz kişi başı poşet kullanımını 40'a düşürmek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları Demet Akalın ılgaz dağı

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.