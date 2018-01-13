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Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kamuflaj giyip Şırnak'ta askerlere konser veren Yusuf Güney, Demet Akalın'a "Buraları görmen lazım" dedi. "Seve seve gelmek isterim." yanıtını aldı.

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Demet Akalın, Yusuf Güney'in askerlere verdiği konserden çekilen görüntüyü Instagram hesabından paylaştı, kendisi de bölgeye gidip konser vereceğinin sinyalini verdi.

BAKAN SÖZ ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşı gecesi Kato'daki askerlerle konuşturduğu ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sözünü tuttu. Kamuflajı çekip Komando Şırnak'ta Tugay Komutanlığında konser verdi, askerler gönüllerince eğlendi.

"GURUR DUYUYORUM SENİNLE"

Yusuf Güney'in konserinden bir bölümün görüntülerini Instagram hesabından paylaşıp "Gurur duyuyorum seninle keşke bende gelebilsem. İl il Mehmetçiğimize destek olan Yusuf kardeşim." notunu düştü.

"DAHA 11 TUGAY GEZECEĞİM"

Güney, Akalın'ın paylaşımına "Canım benim çok teşekkür ederim. İnan buraları görmen gerek. Hayatımda bu kadar gururlanmadım, duygulanmadım. Daha 11 tugay gezeceğim. Sana sürprizmiz olacak. Tüm askerlerimizin ve komutanlarımızın selamları var." yorumunu yazdı.

"SEVE SEVE GELMEK İSTERİM"

Akalın ise yoruma, "Seve seve gelmek isterim. Ne olur benim en güzel sevgilerimi ilet. Ben onların hep yanındayım. Kardeşlerimze komutanlarıma seni götüren ekibe herkese selam ve sevgiler." sözleriyle yanıt verip, askerlere konser vereceği sinyalini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Yusuf Güney

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
reklam için herşeyi yaparsiniz siz.
helal sana yusuf askerlerimize moral veriyorsun bunu bütün sanatçılarımızın yapmasını isterim onlar bu vatanın gerçek bekçileri
buraları görmen lazım demiş nereyi gördün Yusuf Güney kışlada başka nereyi gordun
Helal olsun Yusuf Güney'e..
Aferim size.
Önce insanları hor görmemeyi öğreniniz hanım efendi. Ne demişti: Diyarbakır'dan mı geldiniz.
bir millet tüm bireyleriyle bütündür! Ne mutlu vatanı birleştirene! Ne mutlu sanatçı olupta halkına koşabilenlere! Allah yar ve yardımcınız olsun.
demet sana yakışanı yap..birileri bodrumda sahne alırken sen mehmetçiklerin yanında ol farkını göster
O BİR ASTSBY KIZI TABİİKİ DE TÜRK ASKERLERİNE MORAL İÇİN KONSER VERMEYİ İSTER...
Helal olsun ikinize de böyle sanatçılara ihtiyacımız var
senin safin belli yarana dokunmus buda bize yeter
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