HABER

Demet Akalın’ın evine hacze giden icra memuruna beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında beraat kararı verildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, sanığın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığını belirtti.
Demet Akalın’ın borçlu olmadığı halde konutuna gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan icra memuru Yavuz N.’nin yargılandığı davaya devam edildi.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yavuz N. ile avukatı Eşref Altınoluk katıldı. Duruşmaya, müşteki Demet Akalın gelmezken, avukatı Ayten Hiçyılmaz salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ayten Hiçyılmaz, “Sanığın atılı suçu işlediğini ve bu hususun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tutanakta site yönetimine gidildiği yazılmışsa da polis memurunun verdiği beyanda kesinlikle site yönetimine gitmediklerini söylemiştir. Haciz tutanağın hangi borçlu için haciz mahalline gidildiği yazılı değildir. Sanık, haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorundadır. Ancak bunu yazmamıştır. Borçluya ait ev gibi işlem yapmıştır. Dolayısıyla görevini kötüye kullanmıştır, suçu sabittir. Evrakta sahtecilik de yapmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
"Hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum"
Sanık Yavuz N. esas hakkındaki savunmasında, “Tutanağa tüm beyanları geçtim. Hem müşteki avukatının hem de alacaklı vekilinin beyanlarını geçtim. Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus, evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın hacze kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerini getirdim. Kasten bir şey yapmış değilim” diyerek beraatini istedi.
Müvekkilinin beraatini istedi
Sanık avukatı Eşref Altınoluk ise, “Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Müvekkilim tüm beyanları tutanağa geçmiştir. Beyanları tutanağa geçilmezse suç işlemiş olur. O zaman ispat külfeti değişir. Müvekkilimin beraatini istiyorum” dedi.
Sanık hakkında beraat kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından daha açılmışsa da sanık Yavuz N.’nin atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.
Olayın Geçmişi
Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt’un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle, borçlu olan şirket yerine Beykoz’daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu. Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti. İcra memuru hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul’da başladı3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul’da başladı
Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltıÇay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.