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Demet Akalın’ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Demet Akalın’ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu.

Ünlü sanatçı Demet Akalın’ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, “Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin” diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.
Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın Bodrum’da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi.

İkramlara boğdu
Akalın, Bodrum’a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına “Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Pasha’ya, Demet Akalın konserine mi getirdin. Gözün çıkmasın, insan Jeniffer Lopez’e falan götürür. Canım benim mutluluklar” dedi. 2 günlük evli olan çifti ikramlara boğan Akalın, çiftin eğlenmek için geldiği Pasha’daki bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
Şarkılarını zaman zaman sahneden inip sevenleri ile söyleyen ünlü sanatçı, dansları ile de büyük beğeni topladı.

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