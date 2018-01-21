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Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 09:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel bebeği ile fotoğraf paylaştı. Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeyle ilgili yorum yapınca sosyal medya ayağa kalktı.

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel ağustos ayında 2. bebeklerini kucağına aldı. Bebeği Yeda ile fotoğraf paylaşan Zeynep Demirel'e Demet Akalın yorum yapınca tepkiler gecikmedi.

"FESATSINIZ"

Zeynep Demirel'in bebeği ile paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeye dikkat çekti. Akalın, yorumunda doktor tavsiyesi verince herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı "Fesatsınız kötülük olsun diye demedim. Bizim de başımıza geldi." diyerek kendini savundu.

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demet akalın Volkan Demirel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ulan... ordu savaşa girmiş,mehmetçik çarpışıyor...siz neyin peşindesiniz....tek kelimeyle yazıklar olsun.
şu dünyada en çirkin kadın sensin heralde demet makyajsız neneler gibisin
Volkan'ı sevmem,Demet Akalın'ı da!fakat mantığım diyor ki:Küçük kızı ile aynı ana okuluna giden bir insanın çocuğu hakkında;eğer gerçekten iyi niyetinle birşeyler anlatmak,öneride bulunmak istiyorsan; genelden (!)değil de;telefonla yada yüzyüze de bunu yapabilirsin ki bir insan açıkta gördüğü birşeye her zaman atlamaz!niyetin önemi yok,düşünce önemli bence bu konuda...
çok şımardın sen..herkese akıl verecek kadar bilge kişimisin sen..
Göz göre göre insanları normal konuşmaları üzerinden reiting uğruna birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz. Tüh sizin sıfatınıza.. Yazıklar olsun.. Yatacak yeriniz yok sizin.
Başındaki başörtü ne alaka ya sürekli bu ünlüler başörtülü kadınların başörtüsünü yüzüne vuruyor. Alişan da kendisine yazan bi kıza başörtüsünden vurdu gidin başka bişeyle uğraşın utanmazlar. Sanki başörtülü kızlar gökten inmiş bir melek niye onlar hata yapınca, başörtünden utan deniliyor. Herkes istediği yorumu yapar açık kapalı bu ne terbiyesizlik.
ne olacak asker savasa girmiş cephede carpisiyor bunlarda boş islerle ugrasiyor. hayat bunlara gusel ne olacak. devletin cefasini polis asker ceksin bunlarda sefasini sürsün. Allah öyle bir Allah ki her sefanin elbet bir cefasi vardir.
demet akalın dobra kadın yardımcı omaya çalışmış hemen fesatlık ediyosunuz.dr tavsiye etmiş.çocukla dalga gececek kadın değil demet akalın.....
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