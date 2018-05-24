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Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

Demet Akbağ ile ablası Sedef İybar annesini kaybetti

Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü

Usta oyuncu Demet Akbağ ile ablası Sedef İybar'ın anneleri Benan İybar hayatını kaybetti.

Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişlerdi...

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Sedef İybar

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