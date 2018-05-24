Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü

Usta oyuncu Demet Akba\u011f ile ablas\u0131 Sedef \u0130ybar'\u0131n anneleri Benan \u0130ybar hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nKarde\u015fler, 2013 y\u0131l\u0131nda da babalar\u0131 eski foto muhabiri Oktay \u0130ybar'\u0131 kaybetmi\u015flerdi...PARTNER20 y\u0131ll\u0131k ara\u00e7lar\u0131 b\u00f6yle de\u011fi\u015fti! G\u00f6zlerine inanamad\u0131larEsra Erol'un program\u0131nda ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Eda G\u00f6k'e \u00fcnl\u00fclerden destekKibariye buhran dolu g\u00fcnler ya\u015f\u0131yor! Yasak a\u015fk hamile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum