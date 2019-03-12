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Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontroldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralı

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontroldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çika ameliyata alınırken, kaza haberinin ardından sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi hastaneye geldi.
Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.
EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI
Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.
SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU
Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın shemen ameliyata alındığı öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ
Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
AKBAĞ İZMİR'E GİDİYOR
Kaza haberini öğrenin ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Demet Akbağ, hava yoluyla İzmir'e gelmek üzere yola çıktı. Sanatçı Akbağ'ın İzmir'e iner inmez eşinin tedavi gördüğü hastaneye gideceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralıDemet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralıDemet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralıDemet Akbağ'ın eşi trafik kazası geçirdi: 2 yaralı

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Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdiDemet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi
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