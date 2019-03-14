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Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, gözyaşları ile uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye seyir halindeyken sürücü Muammer Renda’nın direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye seyir halindeyken sürücü Muammer Renda’nın direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika, hastanede ameliyata alınırken, ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Çika, yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile 1999 yılında evlenen ve bu evlilikten Ali isminde oğlu bulunan yapımcı Zafer Çika’nın naaşı, öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı Mezarlığı’nda defnedilecek. Çika’nın cenaze namazını okuyan imam, İzmirli Zafer Çika için "Adam gibi adamdı" ifadelerini kullandı.

Sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı
Çika’nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Olgun Şimşek, Zafer Algöz, Şahan Gökbakar, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Gonca Vuslateri, Cezmi Baskın, Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu ve Berkay ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk, Suat Usta ve Tamer Tuna da cenaze törenine gelen isimler arasındaydı. Demet Akbağ ve oğlu Ali’nin, cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün oldukları gözlendi.
Öte yandan sanat ve siyaset camiasından pek çok isim törene çelenk yollarken çok sayıda İzmirli vatandaş da cenaze namazı kılarak dua etti.

"Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyoruz"
Demet Akbağ ile uzun yıllar birlikte rol alan Serhat Özcan, Çika’yı da ağabeyi gibi sevdiğini belirtirken, teknik direktör Yılmaz Vural da "Hepimizin başı sağ olsun. İki gün önce Çeşme’de görüşecektik ama nasip olmadı" dedi.
Teknik direktör Fatih Terim ise "Yakın bir aile dostumuzu kaybettik. Zafer, Demet ve Ali, ailemizin çok yakınları. Haberi İtalya’da aldım. Zafer çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Beklenilen bir şey değildi ama tabii Allah’ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de, tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet’e de Ali’ye de yakınlarına da sabır versin" diye konuştu.

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