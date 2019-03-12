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Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, İzmir’in Narlıdere ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, İzmir’in Narlıdere ilçesinde trafik kazası geçirdi. Çika’nın sağlık durumun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çipte bulunan iki kişiden birinin oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan Çika’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi

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