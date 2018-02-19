Demet Evgar: Battım, bittim, başardım

Aile Arasında filmi ile adından bir kez daha söz ettiren Demet Evgar hayatta aldığı en önemli dersi şöyle anlattı:
Demet Evgar
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“Bizim ‘Tiyatro Pangar’ın ilk işi Machbet’ti. O kadar başarısız oldu ki battım, bittim. Tüm başarılarımı ona borçluyum.”
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37 yaşındaki oyuncu 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile gönüllere taht kurmuştu.
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Beyza'nın Kadınları ve Yahşi Batı gibi filmlerledeki oyunculuğu ile alkış alan Demet Evgar geçen günlerde Arnavutköy’de bir restoranda yanına gelen hayranını masasına davet etmiş ve mantı ısmarlamıştı.
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