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Demet Evgar: Battım, bittim, başardım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 09:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Evgar oyunculuk kariyeri boyunca aldığı en önemli dersi anlattı

Aile Arasında filmi ile adından bir kez daha söz ettiren Demet Evgar hayatta aldığı en önemli dersi şöyle anlattı:

Demet Evgar

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“Bizim ‘Tiyatro Pangar’ın ilk işi Machbet’ti. O kadar başarısız oldu ki battım, bittim. Tüm başarılarımı ona borçluyum.”
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37 yaşındaki oyuncu 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile gönüllere taht kurmuştu.
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Beyza'nın Kadınları ve Yahşi Batı gibi filmlerledeki oyunculuğu ile alkış alan Demet Evgar geçen günlerde Arnavutköy’de bir restoranda yanına gelen hayranını masasına davet etmiş ve mantı ısmarlamıştı.
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