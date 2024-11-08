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  4. Demet Evgar hakkında bomba iddia! 'Seti karıştırdı' dendi rol arkadaşı açıklama yaptı!

Demet Evgar hakkında bomba iddia! 'Seti karıştırdı' dendi rol arkadaşı açıklama yaptı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 16:05
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel'in yer aldığı Bahar dizisinde başrol Demet Evgar'ın seti karıştırdığı ve tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Rol arkadaşı o iddiaları yanıtladı.

Demet Evgar hakkında bomba iddia! 'Seti karıştırdı' dendi rol arkadaşı açıklama yaptı!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar yeni sezonda da yükselen reytingleriyle yayın hayatına devam ediyor. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın var olma, uyanış hikayesini izlediğimiz dizi kısa sürede çok sevildi.

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Her hafta fırtınalar estiren diziyle ilgili bambaşka bir gündem ortaya çıktı. Dizinin başrolü Evgar'ın sette sorun çıkardığı ve tartışmalara neden olduğu iddia edildi. Bu gerginliğin setin bir hafta durmasına da neden olduğu konuşuldu.

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HATİCE ASLAN O İDDİALARI YANITLADI!

Bahar dizisinde Nevra krakterine hayat veren usta oyuncu Hatice Aslan ise tartışma iddialarını yanıtladı. "Öyle bir şey olabilir mi? Her şey ortada. Ne kadar başarılı, yetenekli. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Şahane her şey. Biz genelde olumsuz şeyleri konuşmayı daha çok seviyoruz ya o yüzden böyle şeylere çok inanmayın bence" diyerek iddiaları yalanladı.

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Çekim hatası gündem oldu! Çekim hatası gündem oldu!
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Demet Evgar
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