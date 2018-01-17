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Demet Evgar'dan 300 bin liraya Çıtır Hayat

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 09:49 | Son Güncelleme 10 saat önce

Oyuncu Demet Evgar, 300 bin liraya bir cips markasının yüzü oldu

Demet Evgar'dan 300 bin liraya Çıtır Hayat

Oyuncu Demet Evgar, bir cips markasıyla 300 bin TL'lik anlaşma yaptı. Demet reklamlarda ‘Çıtır Hayat’ adlı bir şarkı söyledi.

Demet Evgar yakında Sofra Sırları ile beyazperdede boy gösterecek. Yönetmenliğini daha önce Gölgesizler, Ses ve Nar gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenmiş olan Ümit Ünal‘ın yaptığı Sofra Sırları filminin başrolünde Demet Evgar’a Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe gibi isimler eşlik ediyor.

Chantier Film yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin gösterim tarihi 27 Ekim.

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