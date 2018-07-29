Demet Özdemir: Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları

1 / 33 26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

2 / 33 Capture İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına ise "Sol 3, sağ 31, tarz sabit" yazdı.

3 / 33 Kendisini manken Didem Soydan'a benzeten Sefa Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

4 / 33 İşte Didem Soydan.

5 / 33 Fotoğraf Jess Molho'ya ait. Molho, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına "Altta soldan ikinci çocuk" notunu düştü...

6 / 33 29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan Acun Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.

7 / 33 Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.

8 / 33 Acun Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.

9 / 33 Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Instagram'da hız kesmeden paylaşım yapmaya devam ediyor.

10 / 33 Şeyma Subaşı son olarak 27 ve 7 yaşındaki halini Instagram'dan paylaştı. Subaşı'na yorum ve beğeni yağdı.

11 / 33 25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"

12 / 33 30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

13 / 33 Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?

14 / 33 Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

15 / 33 Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...

16 / 33 Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

17 / 33 30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

18 / 33 İlk bakışta tanıyamadığınız bu küçük kız şimdilerde televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinde başrol oynuyor.

19 / 33 1992 doğumlu güzel oyuncu en son 'No 309' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

20 / 33 Şimdilerde uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir bu fotoğrafını 'Ne çok değişmişim! Seni seviyorum çocuk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

21 / 33 Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

22 / 33 Ünlü oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla anılarını tazeledi.

23 / 33 Akbağ çocukluk yıllarına ait paylaştığı fotoğrafın altına: ‘Pastayı kesen Sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki, ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel p

24 / 33 Ünlü oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?

25 / 33 Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.

26 / 33 Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim...

27 / 33 Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü...

28 / 33 Oyuncu Özge Borak çocukluğuna ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

29 / 33 Borak fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “hadi gidin evinizin önünde oyna

30 / 33 Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim...

31 / 33 Fotoğraftaki kişi oyuncu-sunucu Uraz Kaygılaroğlu... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi "Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı...,

32 / 33 Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?