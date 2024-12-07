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Demet Özdemir çöl pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağmuruna tutuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 09:59
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. ödül törenindeki tarzı, saçı ve makyajıyla çok beğenilen Özdemir bu defa da çöl pozlarıyla olay oldu. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir çöl pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağmuruna tutuldu

Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreninde tarzı ile beğeni toplayan Demet Özdemir şimdi de çöl pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in pembe elbisesi ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelerine sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'harika görünüyorsun', 'seni çok özledik' gibi yorumlar yapıldı.

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Yeni projesi büyük bir heyecanla beklenen Demet Özdemir'in bir festival filmi ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Çok sayıda projeden teklif alan ancak bir süre beklemeyi tercih eden Özdemir “Cinlerin Düğünü” projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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