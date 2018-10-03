Demet Özdemir de botoks yaptırdı! Demet Özdemir'in değişimi

Demet Özdemir daha önce Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral’ın yaptırdığı yöntemle, erkeksi ve sert görünüme neden olan kare yüzünü küçülterek, daha orantılı bir şekle sahip oldu.

Demet'in değişimi!

1 / 11 Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, "Yüzümde ne botoks ne estetik var" demişti.

2 / 11 Doğallığıyla övünen oyuncu, sonunda estetik doktorunun kapısını çaldı, çene botoksu yaptırdı.

3 / 11 Özdemir, bu operasyonla erkeksi ve sert görünen kare yüz şekli küçültülüyor. Daha önce Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral'ın da çene botoksu yaptırdığı iddia edilmişti.

4 / 11 AYRILIK İDDİASI Erkenci Kuş isimli dizi ile ekranlara gelen oyuncu Demet Özdemir, bir süredir aşk yaşadığı Seçkin Özdemir'le ayrıldığı iddia edilmişti.

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11