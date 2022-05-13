Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a: Sana hep söyledim; seversem...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden ve "Evet!" yanıtını alan şarkıcı Oğuzhan Koç, 37 yaşına bastı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikiliden Özdemir, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"HEP OL SEVGİLİM"

Koç ile birlikte çekilen romantik fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Demet Özdemir, "Sana hep söyledim; seversem görersin... Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol... Doğarsan görersin... " mesajını yayınladı.

"İYİ Kİ!"

Ünlü oyuncu, bu fotoğrafları da, "İyi ki!" sözleriyle paylaştı.

Koç ise Özdemir'in gönderilerine, "Sevgilim..." sözleriyle karşılık verdi.

