Demet Özdemir'e dans videosu sorulunca...

Gürkan Şef SteakHouse’un sahibi Gürkan Topçu, yeni yaşını Arnavutköy Revma Balık’ta kutladı. Seçkin Özdemir-Demet Özdemir çifti de partiye katılan isimlerdendi.
Seçkin Özdemir, sevgilisine sorulan “Sosyal medyada Flash TV’deki bir programda dans ettiğiniz fotoğraflarınız dolaşıyor. Neler söyleyeceksiniz” sorusuna tepki gösterdi:
“Bunun açıklamasını yaptık. Konuşmaya gerek yok.”
Genç oyuncunun geçtiğimiz hafta çıkan eski görüntülerine sevgilisi Seçkin Özdemir destek vermişti.
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