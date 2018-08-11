MAGAZİN

Demet Özdemir'e dans videosu sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un güzel oyuncusu Demet Özdemir'in dansöz iken çekilmiş anları ortaya çıkmıştı. Demet Özdemir'e bu soru sorulunca bakın ne dedi

Demet Özdemir'e dans videosu sorulunca...

Gürkan Şef SteakHouse’un sahibi Gürkan Topçu, yeni yaşını Arnavutköy Revma Balık’ta kutladı. Seçkin Özdemir-Demet Özdemir çifti de partiye katılan isimlerdendi.

Seçkin Özdemir, sevgilisine sorulan “Sosyal medyada Flash TV’deki bir programda dans ettiğiniz fotoğraflarınız dolaşıyor. Neler söyleyeceksiniz” sorusuna tepki gösterdi:

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

“Bunun açıklamasını yaptık. Konuşmaya gerek yok.”

5b6d86d8d3806c1cd0949643

Genç oyuncunun geçtiğimiz hafta çıkan eski görüntülerine sevgilisi Seçkin Özdemir destek vermişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Demet Özdemir erkenci kuş Demet Özdemir dans

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması: Yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması: Yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Çakır, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ kadrosundan çıkarıldı

Deniz Çakır, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ kadrosundan çıkarıldı

Serenay Aktaş’ın yeni partneri belli oldu

Serenay Aktaş’ın yeni partneri belli oldu

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın görünmez kazası! 'Burnum kırıldı'

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın görünmez kazası! 'Burnum kırıldı'

Çelik Erişçi hayranlarına müjdeyi verdi!

Çelik Erişçi hayranlarına müjdeyi verdi!

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.