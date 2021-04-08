Demet Özdemir’e ilk adımı Oğuzhan Koç'un annesi attı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç bir süredir aşk yaşıyor. Çiftin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

INSTAGRAM'DA KARŞILIKLI TAKİP BAŞLADI

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Özdemir de anında müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.

Kıymet Hanım, ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istiyor. Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir'in, buluşma sonrası aralarındaki ilişkinin hangi seviye taşınacağı merak konusu oldu.

