Demet Özdemir Erkenci Kuş'un ardından Tv8'e mi transfer oluyor?

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve Can Yaman ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir yeni dizi için kolları sıvadı. Tatilden dönen ve yeni proje için çalışmaya başlayan Özdemir'in hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu.

Aldığı onlarca reklam teklifin yanı sıra genç oyuncunun 'Evim' dizisiyle anlaştığı söyleniyor. OGMedya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Demet Özdemir'in adının geçtiği iddialı dizi Evim için kanal arayışları da başladı. Medyatava'nın haberine göre yapım ekibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ile görüşüyor.



