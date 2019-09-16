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Demet Özdemir Erkenci Kuş'un ardından Tv8'e mi transfer oluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından 'Evim' dizisinde başrol oynayacağı konuşulan Demet Özdemir'in ekranlara geleceği yeni kanalı kısa süre içerisinde belli olacak. İddialara göre Özdemir'in kanalı TV8 olacak...

Demet Özdemir Erkenci Kuş'un ardından Tv8'e mi transfer oluyor?

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan ve Can Yaman ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir yeni dizi için kolları sıvadı. Tatilden dönen ve yeni proje için çalışmaya başlayan Özdemir'in hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu.

Aldığı onlarca reklam teklifin yanı sıra genç oyuncunun 'Evim' dizisiyle anlaştığı söyleniyor. OGMedya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Demet Özdemir'in adının geçtiği iddialı dizi Evim için kanal arayışları da başladı. Medyatava'nın haberine göre yapım ekibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ile görüşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Demet Özdemir erkenci kuş

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