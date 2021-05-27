Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan muhabirlere sert tepki!

2021 yılında aşklarını ilan eden Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti son zamanların en çok konuşulan isimleri haline geldi. Yaşadığı ilişki ile sürekli gündeme gelen çift tatil sezonu erken açtı. Tatilde sevgilisini öpücüklere boğmasıyla çok konuşulan Koç ve Özdemir çiftinin kaldıkları ev ortaya çıktı. Gözlerden uzakta arkadaşlarıyla tatil yapmak isteyen ikilinin kaldıkları yer ifşalanınca sessizliklerini bozdular.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan o iddialara tepki!

Bir süredir Fethiye'de yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile tatil yapan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti bu kez de otelde kaldıklarına ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi.

Gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke Çift kiraladıkları evin gizlice çekilip otelde çok uçuk fiyatlara kaldığı haber üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Özdemir, "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açıklardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke" ifadelerini kullandı.

Selam verseniz hiç birinizi kırmayız Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ise, "Kaş'taki evimiz burası. Ev yani otel değil, halka açık bir yer değil. Evimizi uzaklardan zoomla çekeceğinize gelip bir selam verseniz hiç birinizi kırmayız. Bu zamana kadar hiç kırmadık. Neyse bir dahakine bekliyoruz" dedi.

Sevgilisini öpücüklere boğdu Havuz başında sevgilisi ile şezlongda uzanan Oğuzhan Koç, sevgilisi Özdemir'i öpmelere doyamadı.

Fethiye'de tekne kiralayıp denizin tadını çıkaran çiftler, romantik anları böyle objektiflere yansımıştı.