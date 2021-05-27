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  4. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan muhabirlere sert tepki!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan muhabirlere sert tepki!

27.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftler, bu kez de kaldıkları mekan ile gündeme geldiler. Fethiye'de tatil yapan çiftin kiraladıkları evin gizlice görüntülenmeye çalışılması bardağı taşıran son damla oldu. Özdemir ve Koç çiftinden görüntülere ilişkin açıklama geldi.

2021 yılında aşklarını ilan eden Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti son zamanların en çok konuşulan isimleri haline geldi. Yaşadığı ilişki ile sürekli gündeme gelen çift tatil sezonu erken açtı. Tatilde sevgilisini öpücüklere boğmasıyla çok konuşulan Koç ve Özdemir çiftinin kaldıkları ev ortaya çıktı. Gözlerden uzakta arkadaşlarıyla tatil yapmak isteyen ikilinin kaldıkları yer ifşalanınca sessizliklerini bozdular.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan o iddialara tepki!

Bir süredir Fethiye'de yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile tatil yapan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti bu kez de otelde kaldıklarına ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi.

Gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke

Gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke
Çift kiraladıkları evin gizlice çekilip otelde çok uçuk fiyatlara kaldığı haber üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Özdemir, "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açıklardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke" ifadelerini kullandı.

Selam verseniz hiç birinizi kırmayız

Selam verseniz hiç birinizi kırmayız
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ise, "Kaş'taki evimiz burası. Ev yani otel değil, halka açık bir yer değil. Evimizi uzaklardan zoomla çekeceğinize gelip bir selam verseniz hiç birinizi kırmayız. Bu zamana kadar hiç kırmadık. Neyse bir dahakine bekliyoruz" dedi.

Sevgilisini öpücüklere boğdu

Sevgilisini öpücüklere boğdu
Havuz başında sevgilisi ile şezlongda uzanan Oğuzhan Koç, sevgilisi Özdemir'i öpmelere doyamadı.
Fethiye'de tekne kiralayıp denizin tadını çıkaran çiftler, romantik anları böyle objektiflere yansımıştı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?
Özdemir sevgilisi Koç ile dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendiği iddia edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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