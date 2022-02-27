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Demet Özdemir'in doğum günü kıyafeti olay oldu!

27.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile yeniden barışan oyuncu Demet Özdemir yeni yaşını yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. 30 yaşına giren oyuncu Demet Özdemir beyaz bir elbise tercih etti. Özdemir arkadan çekilmiş bir pozunu paylaşınca elbisesinin arkasına yorum yağdı.

Demet Özdemir'in doğum günü kıyafeti olay oldu!

Demet Özdemir son günlerde hem işleri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Aşk Taktikleri filmiyle konuşulan Özdemir ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile de barışıp evlilik kararı aldı. Son günlerde işte ve aşkta kazanan Özdemir yeni yaşını kutladı.

30 yaşına sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte giren Demet Özdemir'in doğum günü elbisesi olay oldu. Sade bir tasarıma sahip olan beyaz elbisenin arkası dikkat çekti. Derin kalçasına kadar inen sırt dekoltesine sahip elbisenin arkasında bir de kurdele vardı.

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Demet Özdemir'in bu iddialı elbisesi bazı takipçilerinin ilgisini çekemedi. Ünlü oyuncuya "Kendini paketlemene gerek yoktu", "Ne saçma elbise" yorumları geldi.

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Özdemir paylaşımında "30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun … Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiçbir yaşta yere gelmez… Asıl iyi ki siz varsınız" dedi.

Oyuncuya "İyi ki doğdun" mesajları yağdı.

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Demet Özdemir
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