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Demet Özdemir'in göğüs dekolteli ayna pozuna beğeni yağdı! "Aynalar çatlayacak"

16.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu ve Erkenci Kuş gibi pek çok dizide rol alan Demet Özdemir sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerin başında geliyor. Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan isim geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmişti. Özdemir, bu kez göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.

Demet Özdemir'in göğüs dekolteli ayna pozuna beğeni yağdı! "Aynalar çatlayacak"

Disney Plus'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü isim, bu kez derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

DEMET ÖZDEMİR GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETTİ!

Geçtiğimiz günlerde teknede verdiği tatil pozlarıyla konuşulan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

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Disney Plus gecesine katılıdığı kıyafetiyle güne damga vuran oyuncu, platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol almıştı.

Oğuzhan Koç ile balayı pozları çok konuşulan isim, bu kez derin göğüs dekolteli spor kıyafetiyle takipçilerinden beğeni aldı.

"AYNALAR ÇATLAYACAK"

Siyah büstiyeriyle ayna karşısında çekildiği bir fotoğraf paylaşan Özdemir'in paylaşımına "Doğal afet", "Aynalar çatlayacak" gibi pek çok yorum yorum geldi.

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İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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