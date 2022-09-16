Demet Özdemir'in göğüs dekolteli ayna pozuna beğeni yağdı! "Aynalar çatlayacak"

Disney Plus'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü isim, bu kez derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde teknede verdiği tatil pozlarıyla konuşulan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.
Disney Plus gecesine katılıdığı kıyafetiyle güne damga vuran oyuncu, platformda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol almıştı.
Oğuzhan Koç ile balayı pozları çok konuşulan isim, bu kez derin göğüs dekolteli spor kıyafetiyle takipçilerinden beğeni aldı.
Siyah büstiyeriyle ayna karşısında çekildiği bir fotoğraf paylaşan Özdemir'in paylaşımına "Doğal afet", "Aynalar çatlayacak" gibi pek çok yorum yorum geldi.
İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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