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Demet Özdemir'in kısa parlak bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

25.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde lüks harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'in parlak askılı bluzunun fiyatı da dudak uçuklattı. Güzel oyuncunun ayna karşısında poz verdiği askılı bluzunun 41 bin TL olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir'in kısa parlak bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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BLUZU 41 BİN TL

15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi. Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu dünyaca ünlü markaya ait. Bluzun fiyatı ise tamı tamına 41 bin TL.

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Demet Özdemir
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