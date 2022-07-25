Demet Özdemir'in kısa parlak bluzunun fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi. Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu dünyaca ünlü markaya ait. Bluzun fiyatı ise tamı tamına 41 bin TL.
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