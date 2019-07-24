MAGAZİN

Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in paylaşımı kısa sürede 650 bin beğeni alırken binlerce de yorum aldı.

Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir dans videolarından sonra şimdi de mayolu pozuyla dikkat çekti.

Yaz aylarını yakın zaman sonra final yapacak olan Erkenci Kuş dizisinin setinde geçiren başrol oyuncusu Demet Özdemir, fırsat buldukça güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Fit vücuduyla her daim dikkat çeken oyuncu, mayolu pozuyla da takipçilerinin beğenisi kazandı.

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Erkenci Kuş dizisinde yakışıklı oyuncu Can Yaman'la olan performansından dolayı geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, dün sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun mayosunun üzerine aldığı renkli şal, gözlük ve takılarla da şıklığından söz ettirdi.

ERKENCİ KUŞ FİNAL YAPIYOR

Star TV'nin sevilen, yüksek izlenme oranları ile de dikkat çeken Erkenci Kuş dizisi, 51'inci bölümle final yapıyor. Dizinin yapımcılarından Faruk Turgut, geçtiğimiz gün Twitter hesabından açıklama yaparak dizinin final yapacağını doğrulamıştı.

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