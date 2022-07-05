Demet Özdemir'in mini elbiseli gece paylaşımı olay oldu! Oğuzhan Koç ile tekne tatilinden paylaştı

Disney Plus etkinliğinde şıklığıyla güne damgasını vuran Demet Özdemir sosyal medyada oldukça aktif olan ünlülerin başında geliyor. Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisiyle yeniden gündem olan oyuncu, bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

DEMET ÖZDEMİR MİNİ ELBİSELİ TEKNE POZUYLA OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde çiçekli bikinisiyle yaptığı paylaşımla olay olan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Disney Plus gecesine katılmış olan ve güzelliğiyle geceye damga vuran oyuncu, şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı.

OĞUZHAN KOÇ İLE ÖN BALAYINA ÇIKTILAR!

Demet Özdemir, bu kez Oğuzhan Koç ile ön balayına çıktı. İkili, tekne tatilinde keyif yaparken, Özdemir ise tekneden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Özdemir, mini elbiseli bir kıyafetiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



