Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderin" isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in fotoğrafını 100 bine yakın kullanıcı beğendi. Ayrıca Özdemir'in fotoğrafının altına yüzlerce yorum yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları...

"Çok güzelsin"

"Instagram alev aldı"

"Bomba gibi kız"

"Düştüm"

"Kalbimi delip geçtin"

"Ekrana kilitlendim"

