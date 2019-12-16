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Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:49 | Son Güncelleme

Demet Özdemir'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf beğeni topladı. Güzel oyuncunun pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderin" isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in fotoğrafını 100 bine yakın kullanıcı beğendi. Ayrıca Özdemir'in fotoğrafının altına yüzlerce yorum yapıldı.

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İşte yapılan yorumlardan bazıları...

"Çok güzelsin"
"Instagram alev aldı"
"Bomba gibi kız"
"Düştüm"
"Kalbimi delip geçtin"
"Ekrana kilitlendim"

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demet özdemir instagram

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
güzel ama daha ne güzeller var keşfedilmemiş
ne hikmetse iticileşmeye başladi
olsun buda güzel avrat
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