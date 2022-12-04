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Demet Özdemir'in Vogue Türkiye pozlarını görenler "Nereden nereye" dedi! Hem değişimi hem de iddialı tarzı olay oldu

04.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti. İddialı pozlara imza atan Özdemir'i görenler tanımakta zorlandı. Eski hali akıllara gelen Özdemir'in pozlarına "Tanıyamadım", "Bella Hadid'e özenmiş" yorumları yapıldı.

Demet Özdemir'in Vogue Türkiye pozlarını görenler "Nereden nereye" dedi! Hem değişimi hem de iddialı tarzı olay oldu

Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla kariyerinde yükselişe geçen Demet Özdemir, Vogue Türkiye için pozlar verdi.

Vogue Türkiye Aralık-Ocak 2022/23’te yer alan Özdemir oyunculuk tutkusun dair ise
“Çok küçük bir yerde yaşadım, pencereden sokağı izlerken oranın bana yetmeyeceğini hissederdim. Şimdi dönüp geriye baktığımda o zamanlarda bile daha fazlasını görebilmek için dışarıyı izlediğimi anlıyorum. Yüksek ihtimalle oralarda başladı başarılarımın ve tecrübelerimin bana yetmeyişi. Daha öğrenmem gereken çok şey olduğuna inanmamı, daha fazlasını istememi sağladı" dedi.

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Ateşli dizi sahneleriyle son dönemde cesur bulunan Demet Özdemir'in pozlarını görenler ise bir hayli şaşırdı.

Ekran Alıntısı

Kimi oyuncuyu tanımadı kimi eski halini hatırlattı kimi de model Bella Hadid'e benzediğini söyledi.

Ekran Alıntısı

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