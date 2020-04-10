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Demet Özdemir'in yürek burkan kardeş özlemi! Instagram'da paylaştı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Oynadığı film ve dizilerde başarılı bir performans sergileyen genç ve güzel oyuncu Demet Özdemir, koronavirüs yüzünden ablasına ve ağabeyine hasret kaldı. Başarılı oyuncu ailesine olan sevgisini duygu yüklü ''Çok özledim çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar...'' mesajıyla Instagram'da paylaştı.

Demet Özdemir'in yürek burkan kardeş özlemi! Instagram'da paylaştı...

Rol aldığı başarılı projeler sayesinde kariyerinde üst basamaklara çıkan güzel oyuncu, herkes tarafından seviliyor. Demet Özdemir film ve dizi çekimlerinin yanı sıra, reklam filmlerinde de rol alarak hayatına yoğun bir tempoda devam ediyor. Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde de #evdekal kuralı başarılı bir şekilde uygulanırken; ailesi ve kendisi için karantinada kalmaya devam eden güzel oyuncu, ablasını ve ağabeyini özlediğini duygusal paylaşımıyla dile getirdi. Takipçilerinin de empati kurmasıyla hüzünlü anlar yaşanırken Demet Özdemir hayranları tarafından sevgi dolu mesajlarla teselli edildi.

ANNE-KIZIN SOSYAL MEDYADA YÜREK BURKAN MESAJLAŞMASI

Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta kardeşleriyle bir aradayken mutlu olduğu belli olan oyuncu için en özel yorumlardan birisi de annesinden geldi. Çok özledim notundan sonra anne Ayşen Yener'in her şeyi anlatan kalp emojisinin ardından ''anemmmmm'' yorumuyla özel bir anın oluştuğu gözlerden kaçmadı. Takipçilerinden ''Hep yüzünüz gülsün'', ''Siz hep beraber olun'' gibi yorumlar alan başarılı oyuncu sevgi yağmuruna tutuldu.

Büyük salgın nedeniyle sevdiklerinden ayrı kalan Demet Özdemir'in özlendiği paylaşımlarından anlaşılıyor. Sakin ve sempatik tavırlarıyla herkesin takdirini toplayan ünlü oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep'' karakterini canlandırarak başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı bir süre ara verilen dizide İbrahim Çelikkol ile başrolde yer alıyor.

OYUNCU DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 Kocaeli doğumlu olan Özdemir'in bir ablası ve ağabeyi vardır. Anne ve babasının ayrılmasının ardından İstanbul' taşındı. Burada annesi ve ablasıyla yaşama başlamasının ardından, ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibine katıldı. Efes Kızları kadrosuna girdikten bir süre sonra oyuncu olmaya karar verdi. 2011-2013 tarihleri arasında Studio Oyuncuları'ndan eğitim alarak ilk televizyon tecrübesi olarak Fox Tv'de yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde ''Aylin'' karakterini canlandırdı.

Nermin Bezmen'in Kurt Seyt ve Shura romanının televizyona uyarlanması ile ''Alya'' rolünü üstlendi. Tut Sözünü filmiyle sinema dünyasında da adından söz ettirmeyi başararak ''Demet'' karakterine hayat verdi. Çilek Kokusu dizisinden sonra NO:309'da başarılı bir kariyer çizen genç oyuncu, Burak Aksak'ın Sen Kiminle Dans Ediyorsun adlı komedi filminde ''Aysel'' karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş ve oynadığı şampuan reklamındaki değişimiyle hayranlarının alkışını topladı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlarda olan Özdemir, oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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demet özdemir, instagram,

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