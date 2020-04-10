Demet Özdemir'in yürek burkan kardeş özlemi! Instagram'da paylaştı...

Rol aldığı başarılı projeler sayesinde kariyerinde üst basamaklara çıkan güzel oyuncu, herkes tarafından seviliyor. Demet Özdemir film ve dizi çekimlerinin yanı sıra, reklam filmlerinde de rol alarak hayatına yoğun bir tempoda devam ediyor. Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde de #evdekal kuralı başarılı bir şekilde uygulanırken; ailesi ve kendisi için karantinada kalmaya devam eden güzel oyuncu, ablasını ve ağabeyini özlediğini duygusal paylaşımıyla dile getirdi. Takipçilerinin de empati kurmasıyla hüzünlü anlar yaşanırken Demet Özdemir hayranları tarafından sevgi dolu mesajlarla teselli edildi.

ANNE-KIZIN SOSYAL MEDYADA YÜREK BURKAN MESAJLAŞMASI

Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta kardeşleriyle bir aradayken mutlu olduğu belli olan oyuncu için en özel yorumlardan birisi de annesinden geldi. Çok özledim notundan sonra anne Ayşen Yener'in her şeyi anlatan kalp emojisinin ardından ''anemmmmm'' yorumuyla özel bir anın oluştuğu gözlerden kaçmadı. Takipçilerinden ''Hep yüzünüz gülsün'', ''Siz hep beraber olun'' gibi yorumlar alan başarılı oyuncu sevgi yağmuruna tutuldu.