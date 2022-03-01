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Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Yağlarını aldırdı

01.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan, Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı!

Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı! Yağlarını aldırdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yaşadıkları ilişkiyle magazin basınının gündeminden düşmüyor. Çiftin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan aşkı 2021 yılının en çok konuşulan konularından birisiydi.

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2022 yılının ilk günlerinde ayrılık haberleriyle gündeme yerleşen çift, hayranlarını çok üzen ayrılık haberlerinin üzerinden fazla zaman geçmeden bu defa 14 Şubat’ta Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme geldi.

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Demet Özdemir’in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu. Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş."
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"Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç’a acil şifalar dilerim." Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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