MAGAZİN

Demet Özdemir karın kası yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla ünlüleri zayıflama telaşı sardı ve kendilerini spora verdiler.

Bu ünlülerden biri de Demet Özdemir!

Demet Özdemir karın kası yaptı

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Vücudunu şekillendirmek için pilates yapan 26 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, spor sırasında çektirdiği fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Demet Özdemir'in karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.
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Oyuncunun bu fotoğrafları sosyal medyada "Demet kasıldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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<strong>Demet Özdemir 1 Ocak 1992 İstanbul doğumlu. 
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2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle ekran kariyerine başladı. 
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2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayla karakterini canlandırdı.
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2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde Aslı olarak izledik. 
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2016-2017 yıllarında ise No. 309 dizisinde Lale olarak rol aldı.
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Demet Özdemir, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar’la birlikte rol aldığı film Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da dansıyla hayranlarını büyülemişti.
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Öte yandan, Demet Özdemir </strong>daha önce futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birlikteydi. Oğuzhan Özyakup ile Demet yazın Bodrum Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülendi.
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Daha sonra Demet Özdemir'in No.309'daki rol arkadaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Dizi devam ederken de sık sık aşk dedikoduları çıkan ikili bu iddiaları yalanladı.
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Demet Özdemir'in adı en son olarak da Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile anıldı.
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İddialara göre ikili geçen haftalarda bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi.
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