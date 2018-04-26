Bu ünlülerden biri de Demet Özdemir!

Demet Özdemir karın kası yaptı

1 / 13 Vücudunu şekillendirmek için pilates yapan 26 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, spor sırasında çektirdiği fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

2 / 13 Demet Özdemir'in karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.

3 / 13 Oyuncunun bu fotoğrafları sosyal medyada "Demet kasıldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

4 / 13 <strong>Demet Özdemir 1 Ocak 1992 İstanbul doğumlu.

5 / 13 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle ekran kariyerine başladı.

6 / 13 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayla karakterini canlandırdı.

7 / 13 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde Aslı olarak izledik.

8 / 13 2016-2017 yıllarında ise No. 309 dizisinde Lale olarak rol aldı.

9 / 13 Demet Özdemir, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar’la birlikte rol aldığı film Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da dansıyla hayranlarını büyülemişti.

10 / 13 Öte yandan, Demet Özdemir </strong>daha önce futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birlikteydi. Oğuzhan Özyakup ile Demet yazın Bodrum Gümüşlük'te tatil yaparken görüntülendi.

11 / 13 Daha sonra Demet Özdemir'in No.309'daki rol arkadaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Dizi devam ederken de sık sık aşk dedikoduları çıkan ikili bu iddiaları yalanladı.

12 / 13 Demet Özdemir'in adı en son olarak da Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile anıldı.