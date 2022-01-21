Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığının sebebi Şükrü Özyıldız mı?

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini sildi.

Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair ortaya pek çok iddia atılsa da taraflar konu hakkında açıklama yapmaktan uzak durdu.

Takvim'in iddiasına göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti. Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Özyıldız'ın sözlerini kıskanan Oğuzhan Koç'un aşkına soğuk tavırlar sergilediği ve ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Bu kavgadan sonra Özdemir ve Koç'un kısa bir ayrılık yaşadığı öğrenildi.



