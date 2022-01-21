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Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığının sebebi Şükrü Özyıldız mı?

21.01.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç ayrılığının sebebi başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız çıktı. İddiaya göre bir proje için bir araya gelen Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın samimiyeti Oğuzhan Koç’u kızdırdı. Bu durumu kıskanan Koç, ilişkisinde sorunlar çıkarınca büyük aşk bitti.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılığının sebebi Şükrü Özyıldız mı?

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini sildi.

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Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair ortaya pek çok iddia atılsa da taraflar konu hakkında açıklama yapmaktan uzak durdu.

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Takvim'in iddiasına göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti. Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.

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KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Özyıldız'ın sözlerini kıskanan Oğuzhan Koç'un aşkına soğuk tavırlar sergilediği ve ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Bu kavgadan sonra Özdemir ve Koç'un kısa bir ayrılık yaşadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Şükrü Özyıldız
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