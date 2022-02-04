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Demet Özdemir süper minisiyle poz verdi! Oğuzhan Koç'la ilgili yorum yağdı

04.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç'u Paris tatili dönüşü terk eden oyuncu Demet Özdemir sosyal medyada süper minisiyle poz verdi. Hayranlarından tam not alan oyuncu Özdemir'e bazı hayranları çıkan barışma iddialarını ima edip "Oğuzhan'lı poz nerede?" yorumları yaptı.

Demet Özdemir süper minisiyle poz verdi! Oğuzhan Koç'la ilgili yorum yağdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris tatili dönüşü aralarındaki buzları eritemeyince ayrıldı. Özdemir sevgilisiyle olan pozları da bir kalemde sildi. Oğuzhan Koç'un ayrılık sonrası halini gören Ebru Gündeş dayanamadı ve Koç'a "Araya girelim mi?" dedi. Bu olaylardan sonra ikili birbirini de takipten çıktı.

Ancak son konuşulan iddialara göre ikili barıştı. Bu iddialar konuşulurken Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Yeşil mini elbise ve puantiyeli külotlu çorap kombinleyen Özdemir pozunu paylaşınca hayranları ünlü oyuncuya beğeni yağdırdı.

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Bazı takipçileri ise konuşulan barışma iddialarını ima ederek "Oğuzhan'lı poz nerede?" yorumları yaptı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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