Demet Özdemir, Survivor'a konuk olacak! Survivor'da Demet Özdemir'in partneri kim oldu?

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerinin iptal edilmesinin ardından evine kapanmıştı. Yeni sezon çekimleri Temmuz ortasında başlayacak olan dizinin hazırlıkları öncesinde Demet Özdemir, uzun bir yaz tatiline çıktı.



Otelde kalmak yerine arkadaşlarıyla gözden uzakta bir tekne tatili yapan Özdemir, çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor.



Özdemir son olarak beyaz elbisesiyle çekilen bir pozunu paylaştı. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

SURVIVOR'A KONUK OLACAK!

Demet Özdemir, Survivor 2020'nin yeni bölümünde Anlat Bakalım yarışmasına konuk olacak. Güzel oyuncu yarışmada Cemal Can Canseven ile partner olacak.



