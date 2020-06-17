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Demet Özdemir, Survivor'a konuk olacak! Survivor'da Demet Özdemir'in partneri kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 02:09 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu Ege sahillerinde aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıklardan uzak tatil yapmak isteyen Demet Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları lüks teknede denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Instagram'da 9,7 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, tekne tatilinden paylaştığı pozlarıyla beğeni topluyor. Özdemir, Survivor'ın yeni bölümünde de Anlat Bakalım'da yarışacak ve Cemal Can ile partner oalcak.

Demet Özdemir, Survivor'a konuk olacak! Survivor'da Demet Özdemir'in partneri kim oldu?

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerinin iptal edilmesinin ardından evine kapanmıştı. Yeni sezon çekimleri Temmuz ortasında başlayacak olan dizinin hazırlıkları öncesinde Demet Özdemir, uzun bir yaz tatiline çıktı.
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Otelde kalmak yerine arkadaşlarıyla gözden uzakta bir tekne tatili yapan Özdemir, çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor.
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Özdemir son olarak beyaz elbisesiyle çekilen bir pozunu paylaştı. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

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SURVIVOR'A KONUK OLACAK!

Demet Özdemir, Survivor 2020'nin yeni bölümünde Anlat Bakalım yarışmasına konuk olacak. Güzel oyuncu yarışmada Cemal Can Canseven ile partner olacak.

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