Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan’a gitti! Derin dekoltesi olay

“Adım Farah” dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek ve Demet Özdemir, Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’daki Joy Awards ödül törenine katıldı. Ödül töreninden ilk kareler gelirken ünlü oyuncular şık stilleri ve uyumlarıyla dikkatleri çekti.

Demet Özdemir tercih ettiği siyah elbisesi ile de göz doldurdu.

Kıyafet tercihleriyle çok konuşulan ve beğeni toplayan Özdemir’in tören için giydiği ince askılı, saten ve yırtmaç detaylı siyah elbisesi Zuleyha Kuru imzası taşıyordu.

Derin yırtmacıyla dikkat çeken Özdemir bacak dekolteli poz vermek için de epey uğraştı. Oyuncunun iddialı göğüs dekoltesi ve tarzı da beğeni topladı.



