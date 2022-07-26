Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe'de bir Kore restoranından çıkarken görüntülendi. Çiçeği burnunda nişanlı çift, düğün tarihini açıkladı.

"26 AĞUSTOS'TA EVLENİYORUZ"

Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler.

"HENÜZ BELİRLEYEMEDİK"

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçim yapacağız." dedi. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'a Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise Özdemir, "Hep birlikte göreceğiz." diyerek kaçamak cevap verdi.

