MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

26.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Gayrettepe'de bir Kore restoranından çıkarken görüntülendi. Çift, düğün tarihini açıkladı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe'de bir Kore restoranından çıkarken görüntülendi. Çiçeği burnunda nişanlı çift, düğün tarihini açıkladı.

"26 AĞUSTOS'TA EVLENİYORUZ"

Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler.

"HENÜZ BELİRLEYEMEDİK"

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçim yapacağız." dedi. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'a Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise Özdemir, "Hep birlikte göreceğiz." diyerek kaçamak cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı'nın Zeynep'i cesur pozlarıyla şaşırttı! Gerçek hayatta bambaşka biri...Gönül Dağı'nın Zeynep'i cesur pozlarıyla şaşırttı! Gerçek hayatta bambaşka biri...
Bu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdiBu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdi
Kaymakamlıktan flaş iptal açıklamasıKaymakamlıktan flaş iptal açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

İlginizi Çekebilir

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.