Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görüntülendiği otomobil 18 milyon TL çıktı! Peki bu lüks araç kimin?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeniden barışıp evlilik kararı alması gündemden düşmüyor. Söylemezsem Olmaz ekibi bu konuyu masaya yatırdı. Oğuzhan Koç'un bindiği aracın fiyatı gündem oldu. Bircan Bali lüks otomobilin 18 milyon TL olduğunu açıkladı.

Daha önce Koç için "Silik, gittiği her yeri batıran..." yorumunda bulunan Arto ise bu aracın ünlü şarkıcının olduğuna inanmadı. Arto "Çocuğun arabasıyla yürüyelim üstüne? Selin Ciğerci'den almıştır" diyerek dalga geçti.

ARABA TANIDIK BİRİNİN ÇIKTI

Seren Serengil "Bu araba çocuğun arabası değil herhalde? Kiralık mı?" dedi.

Söylemezsem Olmaz ekibi aracın Oğuzhan Koç'un olduğuna inanamadı ve konuyu araştırdı. Bircan Bali açıklamasının devamında "Ceren Hindistan'ın eski sevgilisi Ümit Aslan'a ait bir kiralık araba" iddiasında bulundu.

