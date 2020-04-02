Demet Sağıroğlu koronavirüs yüzünden işlerini erteledi

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçen hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla korkuttu. New York’ta yaşayan ve ülkenin durumunun çok kötü olduğunu belirten Sağıroğlu, kendisinin de koronavirüse yakalandığını söylemişti.

Bugün ise Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Sağıroğlu'nun yapımcısı Hakan Eren, şarkıcının tedavisine başlandığını, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyerek, yarın piyasaya çıkması beklenen ‘Yaşadım Saydın mı?’ adlı single’ın da ertelendiğini duyurdu.

