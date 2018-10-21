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Demet Şener ateş püskürdü: Bu bir zinadır

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

İbrahim Kutluay ile boşanma davası devam eden Demet Şener kendisine mahkeme sorulunca ateş püskürdü! Şener 'Kararda zinayı kabul etmediler' diyerek bu durum itiraz etti

Demet Şener ateş püskürdü: Bu bir zinadır

Eski manken Demet Şener geçtiğimiz gün kuaförden çıkarken görüntülendi. Bir davete katılacağını belirten Şener gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'nün haberine göre; Demet Şener adeta ateş püskürdü. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a ağır göndermelerde bulundu. Yeni duruşmanın Yargıtay kararından sonra olacağını belirten eski manken “biz kararı beğenmedik çünkü kararda zinayı kabul etmediler, ben de çocuklarım ve kendim için hukuki her türlü hakkımı arayacağımı söyledim avukatlarımla beraber, tabiki bu bir zinadır elimde her türlü delil var. Zaten istinafta yargıtayda gerekli karar çıkacak onun üstünede başka bir şey konuşmaya gerek yok” dedi.

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DEDEKTİF TUTMADIM!

Son zamanlarda internette İbrahim Kutluay ile ilgili yeni görüntülerin çıkıyor olması, sizin özel dedektif tuttuğunuza dair haberlerin çıkmasına sebep oldu neler diyeceksiniz şeklindeki soruya Şener; “Hayır zaten bir tanesini ben kendim çektim bende yalan olmaz dedektife gerek yok ki! İşte bir şekilde çıkıyor kendisi benimle ister anlaşır ister anlaşmaz, ben ve avukatlarım hukuki her türlü hakkımızı kullanacağız” dedi.

KUTLUAY SESSİZLİĞİNİ KORUDU !

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'a ateş püskürdüğü dakikalarda İbrahim Kutluay Bebek’te arkadaşları ile sohbetteydi. Gazetecilerin Kutluay'a Şener'in sözlerini hatırlatması üzerine eski basketçi sessizliğini korudu ve sorulan hiçbir soruya cevap vermedi.

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