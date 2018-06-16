Demet Şener: Bir ben adam gibi boşanamadım

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası geçen ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Demet Şener’in kesinleşmemiş karara itiraz ettiği ve bu nedenle boşanmanın gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Önceki gün Bebek’teki bir kuaförden çıkarken görüntülenen Demet Şener, kararı bozma nedeniyle ilgili şunları söyledi:

“Mahkemeden şiddetli geçimsizlik ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma kararı çıktı. Ancak ben söz konusu karara zina unsurunun da eklenmesini talep ettim ve bunun için Yargıtay’a başvurdum. Bizimki beceremedi. Ocak ayındaki karar kesinleşmeden itiraz ettiğim için de boşanma gerçekleşmedi. Herkes doğru düzgün boşanıyor, bir ben boşanamadım. O kadar ağrıma gidiyor ki.”

'ONUNLA TATİLE ÇIKMAK İSTEMEM'

Tatil hazırlığında olduğunu söyleyen Demet Şener, boşanmalarına rağmen birlikte tatile çıkan çiftler hatırlatıldığında ise şöyle dedi: “Şahsen onunla tatile çıkmak istemem. Çocuklar adına merhaba merhaba, o kadar. Düzgün şekilde boşansaydık diğer insanlar gibi bunu çocuklarım için ben de isterdim ama artık olmaz.

Zaten o zamanında teklif etti, ben istemedim. Şu anda öyle bir şeye hazır değilim. Ayrıca zaten kendisi başkalarıyla tatile çıkmayı tercih ediyor.”

