MAGAZİN

Demet Şener: Bir ben adam gibi boşanamadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Demet Şener önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Demet Şener: Bir ben adam gibi boşanamadım

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası geçen ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Demet Şener’in kesinleşmemiş karara itiraz ettiği ve bu nedenle boşanmanın gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Önceki gün Bebek’teki bir kuaförden çıkarken görüntülenen Demet Şener, kararı bozma nedeniyle ilgili şunları söyledi:

“Mahkemeden şiddetli geçimsizlik ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma kararı çıktı. Ancak ben söz konusu karara zina unsurunun da eklenmesini talep ettim ve bunun için Yargıtay’a başvurdum. Bizimki beceremedi. Ocak ayındaki karar kesinleşmeden itiraz ettiğim için de boşanma gerçekleşmedi. Herkes doğru düzgün boşanıyor, bir ben boşanamadım. O kadar ağrıma gidiyor ki.”

5b24cf44ae298b7a8e35b1d5

'ONUNLA TATİLE ÇIKMAK İSTEMEM'

Tatil hazırlığında olduğunu söyleyen Demet Şener, boşanmalarına rağmen birlikte tatile çıkan çiftler hatırlatıldığında ise şöyle dedi: “Şahsen onunla tatile çıkmak istemem. Çocuklar adına merhaba merhaba, o kadar. Düzgün şekilde boşansaydık diğer insanlar gibi bunu çocuklarım için ben de isterdim ama artık olmaz.

Zaten o zamanında teklif etti, ben istemedim. Şu anda öyle bir şeye hazır değilim. Ayrıca zaten kendisi başkalarıyla tatile çıkmayı tercih ediyor.”

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum
Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardıHilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener ibrahim kutluay

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatanım Sensin 18 Haziran'da Meksika'da yayına giriyor

Vatanım Sensin 18 Haziran'da Meksika'da yayına giriyor

Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

Şahan Gökbakar'ı kahreden ölüm

Şahan Gökbakar'ı kahreden ölüm

Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade tatil sezonunu açtı

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade tatil sezonunu açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.