Demet Şener, İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldiler. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlattı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını, Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak icra takibi başlattığını belirterek, bunun durdurulması için mahkemeye başvurdu.

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran İbrahim Kutluay, hakkında Demet Şener'in başlattığı icra takibinin durdurulmasını istedi. İbrahim Kutluay dilekçesinde Demet Şener ile boşanmalarının kesinleştiğini ve mahkemenin iki çocuğuna 16 bin 250'şer TL aylık nafaka ödenmesine karar verdiğini belirtti. Kutluay, yargılama sürecinde ve boşanma kararı kesinleştikten sonra üzerine düşen nafaka ödemelerini düzenli ödediğini söylediği dilekçesinde nafakaları ödemesine rağmen eski eşi Demet Şener'in hakkında icra takibi başlattığını anlattı.